Une première réussie pour Brigitte Boisjoli avec l’OSDL à Longueuil

Inscrit à l’intérieur de la programmation du Sommet des arts et de la musique de Longueuil, le Grand concert en plein air de l’Orchestre symphonique de Longueuil, tenu le vendredi 6 juillet au parc Michel-Chartrand, a connu un succès retentissant. Pour l’occasion, le chef Marc David avait choisi comme chanteuse invitée Brigitte Boisjoli, une artiste populaire qui a fait sa marque sur la scène musicale au cours des dernières années. Fait à noter, il s’agissait pour cette trentenaire d’une première expérience de se produire en étant accompagnée d’un orchestre symphonique. Sa prestation s’est déroulée sans anicroche et a été chaudement applaudie.

En ouverture de programme, l’OSDL a joué différents extraits instrumentaux de musiques de la série Star Wars. Ces films cultes séduisent le public depuis plusieurs décennies. Le choix d’offrir un pot-pourri de ce type était tout à fait approprié pour un concert extérieur.

Ce segment terminé, Brigitte Boisjoli a poursuivi la soirée en puisant dans le répertoire des chansons écrites par Luc Plamondon (la Chanson de Ziggy, Complainte de la serveuse automate) et dans les classiques de la chanteuse américaine Patsy Cline au grand bonheur de ses fans présents dans l’assistance. Certains auraient pu avoir des doutes quant à la combinaison orchestre symphonique/musique country mais cet amalgame a donné de bons résultats au bout du compte.

Chose certaine, le chef David et la chanteuse invitée ont rapidement établi une connivence et ont eu un plaisir évident à travailler ensemble sur scène. Ce fut également une communion avec le public, en particulier dans les moments d’émotion plus intenses comme lors de la reprise du méga-succès de Céline Dion, L’amour existe encore. La chanteuse a même séché quelques larmes au terme de son interprétation. La foule a vibré aussi.

Après une semaine de canicule, ce concert présenté au coucher du soleil aura été rafraîchissant.