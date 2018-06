Une pianiste de cœur remet un don de 10 000 $

Marie-Catherine Milette, cette jeune pianiste au cœur d’or, résidente de Longueuil, a investi temps et efforts pendant près de 10 ans afin de remettre un montant de plus de 10 000 $ à Cœur + AVC avec la vente de ses deux albums, Envol et Poussière d’Avril. Sa détermination lui a valu le privilège de faire diffuser sa musique sur les ondes de Radio-classique et de faire une prestation lors du Gala des bénévoles de Boucherville.

En 2007, à l’âge de seulement 13 ans, Marie-Catherine désirait déjà faire un disque de piano dans le but d’amasser des sous pour une cause. Peu de temps après, elle apprend que son père souffre de problèmes cardiaques. Elle prend alors la décision de remettre les fonds à la fondation. Près de trois ans plus tard, elle a remis 4 000 $ à Cœur + AVC grâce à la vente de son premier disque, Envol.

À la suite du décès de son père, en 2010, la musicienne travaille sur son deuxième disque de piano pour rendre hommage à cet homme et amasser encore plus d’argent pour la fondation. C’est la magnifique somme de 6 060 $ qui a été remis pour son deuxième album, Poussière d’Avril, sorti à l’automne 2016. Les fonds amassés avec ces ventes aideront l’organisme à poursuivre sa lutte contre les maladies du cœur et l’AVC, entre autres en finançant la recherche et en propulsant les découvertes dans ce domaine. Voici des exemples concrets d’investissement pour un don de 10 000 $ :

 Offrir une bourse ou une subvention à un jeune chercheur afin de financer son projet, qui pourrait mener à une découverte vitale.

 Donner cinq formations en RCR et sur l’utilisation d’un DEA pour sauver des vies.

 Présenter une dizaine d’ateliers d’information sur les boissons sucrées aux enfants du primaire pour prévenir l’obésité.

Pour de plus amples renseignements ou pour vous procurez un de ces albums, communiquez avec Marie- Claude L’Écuyer au 450 442-6387, poste 222 ou communiquez avec Marie-Catherine Milette sur sa page Facebook d’artiste (Marie-Catherine Milette – Pianiste).