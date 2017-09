Une ouverture de saison de chasse à la sauvagine « au chaud »

L’ouverture de la saison de chasse à la sauvagine dans les grandes battures Tailhandier de Boucherville s’est effectuée sous le signe de la chaleur pour les nombreux chasseurs de la région. En effet, le thermomètre affichait plus de 27 degrés samedi dernier avec un soleil de plomb, en plus.

Même si les canards semblaient plus vouloir se prélasser au soleil, la majorité des chasseurs interrogés ont tout de même pu récolter quelques colverts et malards, même si les plus sérieuses confrontations ont eu lien entre chasseurs et… maringouins!