Une nouvelle offre culturelle à Verchères : Les dimanches culturels à la Vieille caserne

Crédit photo : Courtoisie

Une nouvelle offre culturelle qui plaira à plusieurs voit le jour à Verchères. Les dimanches culturels à la Vieille caserne est une initiative de deux Verchèroises : Rose Élise Cialdella et Danièle Neveu, artistes en arts visuels et est soutenue par la Municipalité de Verchères.

La Vieille caserne accueillera différents artistes afin que ceux-ci fassent rayonner leurs talents auprès des détenteurs de la carte Automne 2018 des dimanches culturels à la Vieille caserne. Il est possible de se procurer cette carte au coût de 25$ à la mairie de Verchères.

Voici le détail des différentes activités auxquelles cette carte d’abonnement donne accès :

Le 21 octobre : Sketching rural

Marc Lépine, illustrateur et aquarelliste, propose une activité de croquis rapide (sketching) en milieu champêtre pour les débutants comme pour les initiés. L’artiste, membre des Urban sketchers, donnera ses trucs pour réaliser des esquisses et pour les colorer au crayon ou à l’aquarelle. Matériel fourni.

Le 4 novembre : Instants de vie | NAPOLI : projection, discussion, impression.

Cette projection présente des instants de vie captés à Naples par la photographe Linda Turgeon. Une poésie du quotidien que l’artiste a grand plaisir à faire partager en grand format sur fond de musique. Son autre désir est de faire un petit geste pour l’environnement. À chaque photographie vendue, l’artiste remettra 1$ à la Maison des Jeunes de Verchères.

Le 18 novembre : Films sur l’art public

Suzanne Guy, cinéaste et documentariste, présentera deux de ses courts métrages de 23 minutes sur des artistes en art visuel qui ont créé des œuvres d’art public dans le paysage du Québec. Cette projection sera suivie par un échange sur le travail de l’artiste, et ne manquera pas de satisfaire les amateurs de création cinématographique et artistique.

Le 16 décembre : Noël au cœur du village

Une invitation à se rassembler autour de la magie de Noël pour un après-midi festif tout en musique.

Petits et grands pourront s’amuser, chanter et danser!

Les dimanches culturels à la Vieille caserne est une opportunité pour les passionnées de culture ainsi que ceux qui veulent s’y initier et découvrir des artistes de notre magnifique région.