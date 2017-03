Une nouvelle division administrative entièrement dédiée aux relations avec les citoyens à Varennes

Crédit photo : Ville de Varennes

Dans une volonté d’amélioration des services aux citoyens, le conseil municipal est heureux de dévoiler une nouvelle division administrative entièrement dédiée aux relations avec les citoyens. Le mandat de cette division est principalement voué à l’écoute des Varennois et bonifie la mission du Service des communications qui a la responsabilité d’informer la population. Ainsi, le personnel affecté aux relations avec les citoyens a pour tâche de recevoir les requêtes, commentaires et plaintes formulés par les Varennois et d’en assurer le suivi en plus d’offrir une diversité de renseignements en lien avec la Ville.

« Nous sommes toujours à l’écoute des citoyens et nous prenons dorénavant l’initiative d’aller à leur rencontre », affirme le maire Martin Damphousse, en présentant une nouvelle voiture, Nissan Leaf 100 % électrique, maquillée aux couleurs de la division relations avec les citoyens. Celle-ci servira aux déplacements d’un employé municipal qui prendra acte de différentes requêtes et qui recueillera tout commentaire ou suggestion émis par les citoyens.

Aux couleurs du logo de la Ville de Varennes, l’identité visuelle de la division des relations avec les citoyens représente trois pièces de casse-tête emboitées les unes dans les autres, démontrant ainsi l’association étroite entre les citoyens, l’administration municipale et les élus.

Les Varennois sont donc invités à communiquer au numéro de téléphone 450 652-9888, poste 405, ou à écrire à l’adresse courriel citoyens@ville.varennes.qc.ca afin de faire part de toute requête, plainte, suggestion ou commentaire. Un suivi rigoureux est effectué auprès des différents services municipaux et des rapports hebdomadaires sont déposés au conseil municipal pour que les élus soient au fait des préoccupations des citoyens de leur quartier.

Enfin, ce projet est une initiative du comité Services aux citoyens de la Ville formé du maire Martin Damphousse et des conseillers municipaux suivants : Brigitte Collin, Gaétan Marcil et Bruno Desjarlais.