Une nouvelle convention collective pour les chauffeurs d’autobus

Les chauffeurs d’autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont ratifié une nouvelle convention collective d’une durée de 5 ans. L’entente prévoit des augmentations salariales équivalentes à 11 % pour la période se terminant le 31 décembre 2021. Avec cette entente, l’ensemble des conventions collectives ont été renouvelées.

« Nous remercions les équipes syndicales et patronales pour le temps et les efforts investis tout au long du processus de négociations. Il s’agit de la troisième convention collective renouvelée en un an au RTL. Nous sommes fiers de pouvoir profiter d’un climat de travail harmonieux pour les prochaines années », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.