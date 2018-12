Une nomination pour la députée de Verchères

La députée de Verchères, Suzanne Dansereau, a été nommée vice-présidente de la Commission de l’aménagement du territoire. Dans ses compétences, cette commission touche l’aménagement du territoire, les affaires municipales, l’habitation, les sports et loisirs ainsi que le développement des collectivités locales et régionales.

«Je remercie le premier ministre pour la confiance qu’il m’accorde dans ce nouveau mandat. J’accueille cette nouvelle fonction politique avec joie et fierté», souligne Suzanne Dansereau.

Rappelons que dans le comté de Verchères, l’aménagement du territoire est un enjeu des plus importants