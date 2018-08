Une médaille d’argent pour Xavier Potvin Désormeaux à la finale provinciale du Défi Triple Jeu

Le jeune baseballeur Xavier Potvin Désormeaux a remporté la médaille d’argent à la finale provinciale du Défi Triple Jeu, avec seulement deux points d’écart de la première place, dans la catégorie peewee A-AA.

La compétition qui se tenait à Québec le 4 août dernier au Stade Canac a réuni plus de 200 joueurs.

Bien que le baseball soit un sport pratiqué en équipe, le Défi Triple Jeu est l’occasion pour les joueurs de se démarquer de façon individuelle. Les participants mesurent leur talent dans chacune des trois disciplines de base du baseball : la frappe au bâton, la course autour des buts et le lancer de précision. Les résultats des participants sont déterminés par le total de points accumulés dans chacune des trois épreuves.

Avant de représenter la Rive-Sud à la compétition provinciale, l’athlète de Boucherville avait d’abord gagné les médailles d’or aux compétitions locales et régionales du Défi Triple Jeu.

Xavier a commencé à jouer au baseball à l’été 2017, dans la catégorie peewee B, entraîné par son père Stéphane Désormeaux qui a pratiqué ce sport durant douze années, se rendant dans le junior majeur pour les Élites d’Immaculée- Conception de Montréal.

Pour sa deuxième saison de baseball, Xavier âgé de 13 aurait dû jouer dans la catégorie peewee, mais il a été surclassé dans le bantam B. Il a donc effectué la compétition du Défi Triple Jeu provinciale dans la catégorie correspondant à sa date anniversaire, soit le peewee A-AA.

Xavier est un garçon talentueux désirant performer et évoluer à son tour dans le baseball majeur.