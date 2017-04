Une levée de fonds originale de la CCIV au profit de l’Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le 19 avril dernier, la Chambre de commerce et d’industrie de Varennes (CCIV) proposait à ses membres un événement original intitulé Dégustation Vegas, créé et animé par la sommelière de renom, Jessica Harnois, qui a travaillé pour quelques-unes des meilleures tables au monde, dont le Toqué à Montréal, le Charlie Trotter’s à Chicago et le Tetsuya’s à Sydney.

Près de 180 personnes ont participé à cette activité bien spéciale qui a permis par la même occasion d’amasser des fonds pour l’Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes, un organisme qui soutient le développement et l’intégration de ces enfants, tout en apportant un répit à leurs familles.

La soirée de réseautage se déroulait au Groupe JLD-Laguë, situé sur le boulevard Lionel-Boulet à Varennes. Elle a débutée par un cocktail qui fut suivi par une dégustation à l’aveugle de vins en accord avec les mets qui étaient étalés sur chaque table. Mme Harnois a guidé les participants dans la découverte de vins et de leurs propriétés pour ensuite tester les connaissances acquises par le biais d’un jeu s’apparentant au poker.

Il s’agissait donc d’une belle activité pour une belle cause!