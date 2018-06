Une journée lucrative pour les enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le 28 mai dernier au Club de golf de Boucherville, l’Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes (AEAHBV), en collaboration avec les Services Financiers Groupe Investors (SFGI) de Boucherville, conviait parents, amis, organismes locaux et entreprises à prendre part à son tournoi de golf annuel et souper-bénéfice.

Hélène Gagné, présidente de l’AEAHBV et Normand Clermont, président d’honneur et directeur régional de SFGI de Boucherville sont heureux d’annoncer que le tournoi a été un très grand succès à tous les niveaux et un dépassement historique de dons atteints. Les 126 joueurs ayant pris le départ ainsi que plusieurs autres invités se joignant au groupe pour le souper ont permis d’amasser plus de 50 000 $ après toutes les dépenses pour venir en aide aux jeunes et familles de l’Association.

L’AEAHBV tient à remercier tous ses précieux commanditaires ayant permis la réussite de cette journée, notamment le Club Richelieu qui a offert une généreuse contribution. Soulignons également le travail acharné de tous les membres organisateurs du tournoi, ainsi que la grande implication des conseillers et employés des Services Financiers Groupe Investors, qui, encore cette année, se sont mobilisés en grand nombre pour prendre part au tournoi.

L’AEAHBV invite les citoyens à prendre connaissance du plan de commandite en communiquant avec Andrew Dryden au 514 261-7399 ou en vous rendant directement sur le site Internet http://aeahbv.org/ afin d’être de la partie en 2019.

Rappelons que l’AEAHBV, en collaboration avec les villes de Boucherville et Varennes, offre tout au long de l’année des activités camps adaptés à des enfants, adolescents et adultes vivant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ces loisirs sont une occasion unique pour les participants de vivre une expérience de vie des plus enrichissantes en plus d’offrir un répit de qualité à leurs parents et à leurs proches.

Bravo à toutes et à tous qui ont contribué à faire de cet événement un franc succès.