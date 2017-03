Une jeune entreprise de Varennes lance son premier jeu vidéo: Gauche-droite Le Manoir

Crédit photo : Courtoisie

Après plusieurs mois d’attente, Triple Boris annonce enfin la sortie de son premier jeu. Gauche-Droite : Le Manoir disponible sur l’App Store depuis le jeudi 23 février

dernier. Pour souligner l’événement, Triple Boris invitait le public et les médias au lancement officiel qui se déroulera la semaine dernière, à La Tulipe, à Montréal.

Les associés, Karl Tremblay, chanteur du groupe Les Cowboys Fringants, et Simon Dansereau, vétéran de l’industrie du jeu vidéo étaient présents pour l’occasion.

Gauche-Droite : Le Manoir est un jeu de mémoire. Il raconte l’histoire de Billy. Ce dernier doit

retrouver son chien, Gigi, qui s’est enfui dans un mystérieux manoir. Chaque pièce le mettra au défi.

Devrait-il choisir la porte gauche ou la porte droite ? Une seule des deux lui permettra d’avancer.

L’autre le ramènera au début du parcours.

Gauche-Droite : Le Manoir est un jeu 2D simple et amusant, inspiré des classiques du NES, comme

Punch Out. Le jeu sera vendu 2,79$ sur l’App Store.

Triple Boris est un jeune studio indépendant de développement de jeux vidéo et d’applications

mobiles. Ses bureaux sont situés à Varennes, en Montérégie. Fondé en 2016, il emploie déjà 10

personnes. Récemment, Triple Boris a participé au Indie Pitch du MIGS, un concours présenté par

Loto-Québec. Il a remporté le premier prix.

» Gauche-Droite : Le Manoir, c’est un jeu, mais c’est aussi une oeuvre d’art. Nous avons soigné son

esthétique. Karl Tremblay et Marie-Annick Lépine du groupe Les Cowboys Fringants ont composé

la musique. Au cours de la dernière année, Triple Boris a investi beaucoup de temps, d’argent et

d’énergie dans ce projet, et nous sommes très fiers du résultat », explique Simon Dansereau,

fondateur du studio.