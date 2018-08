Une jeune cavalière de Verchères s’illustre

Une jeune cavalière de Verchères, Marie-Soleil Jourdain-Beaupré, a décroché le titre de championne dans la catégorie « enfant chasseur obstacles 2’9’’ » lors du Tournoi national équestre d’Ottawa qui se tenait du 11 au 15 juillet derniers.

Marie-Soleil pratique ce sport depuis moins de trois ans, et malgré sa courte carrière, elle a déjà à son palmarès une médaille d’or et une médaille d’argent remportées lors des compétitions régionales équestres de la Montérégie, de 2016 et de 2017.

Son instructeur, Yann Jacq, de l’écurie Jacq Equestrian située à Calixa-Lavallée, prévoit une belle et grande carrière à cette jeune cavalière. Il va sans dire que c’est grâce au travail, à la persévérance et à un talent exceptionnel que Marie-Soleil réalise ces exploits.