Une galerie d’art de Boucherville participe à l’exposition Art Palm Springs

Installée depuis deux ans dans le centre urbain de Boucherville, la galerie d’art MJ Laberge figurera parmi les 70 établissements qui participeront au Art Palm Springs du 17 au 19 février en Californie. Cette vaste exposition de trois jours rassemble des galeries des États-Unis, de l’Amérique du Sud et de l’Europe. L’entreprise de Boucherville, propriété de l’artiste-peintre Marie-Josée Laberge, une résidente de la municipalité, sera la seule représentante du Canada à cet événement.

Pour cette occasion, MJ Laberge compte présenter ses plus récentes créations de la série Essence Collection. Il s’agit de toiles grand format en noir et blanc, au fusain et à l’acrylique. Des oeuvres de l’artiste peintre Mona Josée Lachance s’ajouteront à la collection de MJ Laberge.

Artiste d’art contemporain émergente sur la scène internationale, Mme Laberge a déjà participé à d’autres expositions chez nos voisins du Sud, notamment à Encinitas, Californie (2015) , à Miami Art Basel (2014) et à San Diego (2014).

L’exposition Art Palm Springs est ouverte au grand public. L’événement attire entre autres des centaines d’amateurs d’arts visuels et bon nombre de collectionneurs. Elle met en valeur les plus récentes tendances en art contemporain, aussi bien en peinture qu’en sculpture et en photographie.