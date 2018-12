Une foule record prend part à la 21e édition du défilé de Noël à Sainte-Julie

Le mois de décembre était à peine entamé que le père Noël avait déjà commencé la distribution de ses cadeaux puisqu’il a « offert » une soirée particulièrement douce pour la tenue du défilé de nuit dans les rues de Sainte-Julie, le samedi 1er décembre dernier.

Le président de l’événement, Sylvain Dubuc, grandement aidé par sa famille et ses nombreux bénévoles, voulait présenter une formule renouvelée en 2018 et la population de Sainte-Julie et des environs a merveilleusement bien accueilli l’idée puisqu’une foule record de plusieurs milliers de personnes qui ont participé à cette 21e édition des plus appréciées. Ajoutons qu’il est difficile d’avancer un chiffre précis, mais plusieurs « lutins » qui ont pris part aux défilés au fil des ans ont estimé qu’il devait y avoir près de 15 000 spectateurs massés le long du parcours de quatre kilomètres.

Parmi les nouveautés, il y avait le marché de Noël installé dans le stationnement de l’église sur la rue Principale qui a permis aux visiteurs de découvrir plusieurs commerçants locaux et régionaux, dont des « food trucks » bien appréciés des petits et des grands.

Une fois le défilé terminé, les gens étaient invités à danser sur la musique d’un « DJ » devant l’église, alors que les jeunes s’amusaient dans les jeux gonflables et cette nouvelle formule a insufflé encore plus de magie de Noël! Voici donc quelques souvenirs de cette merveilleuse activité qui a aussi fait naître un nombre record de sourires sur les visages!

Il est à noter que de nombreuses photos de l’événement se trouvent aussi sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie (facebook.com/villesaintejulie/). De plus, l’organisation du défilé de Noël remercie les bénévoles qui ont participé de près ou de loin à la tenue de l’événement ainsi que les commanditaires. La liste complète se trouve sur la page Facebook du défilé (facebook.com/defiledenoel/)