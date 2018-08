Une finissante de l’école de Mortagne reçoit une bourse de l’Ordre du mérite

La Ville de Boucherville a récemment instauré un nouveau prix à l’intérieur de son programme de l’Ordre du mérite, des distinctions remises à des citoyens et organismes qui se distinguent. Cette marque de reconnaissance nommée le prix Mérite étudiant souligne l’excellence scolaire d’un élève de la municipalité. Une bourse de 2000 $ est offerte en complément, un coup de pouce en somme pour la poursuite des études supérieures.

Estelle Desgagné est devenue la première récipiendaire du prix Mérite. Celle-ci a obtenu une moyenne générale de 97 % comme finissante au secondaire à l’école de Mortagne en juin dernier. Elle a notamment terminé l’examen d’histoire du ministère de l’Éducation avec une note de 100 %. Elle recevra d’ailleurs sous peu la médaille de bronze du Gouverneur général. Cette jeune femme de 18 ans entreprend actuellement ses études collégiales en sciences de la santé. Elle compte par la suite poursuivre ses études universitaires pour atteindre son objectif ultime, devenir un jour cardiologue spécialisée auprès des enfants. Lors de la remise du prix, l’étudiante a remercié le conseil municipal et a exprimé sa reconnaissance pour l’attribution de cette distinction honorifique.

Une bourse similaire sera offerte à des étudiants à chaque année au cours des prochains 25 ans. La Ville utilisera le surplus que lui a remis plus tôt cette année la Corporation des fêtes 2017 pour financer la moitié de la somme requise et pigera dans le budget général de la municipalité pour régler la différence.