Une fin de semaine complètement soccer !

Les amateurs de soccer seront choyés la fin de semaine des 2 et 3 juin alors que se tiendra la 10e édition de la Classique de Boucherville; une compétition de soccer de niveau compétitif A et AA.

Environ 160 équipes venues des quatre coins du Québec et aussi de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick disputeront plus de 350 matchs sur l’ensemble des terrains de soccer de Boucherville. Quelque 3000 joueurs âgés de 7 à 18 ans s’affronteront et se disputeront des trophées et des médailles. 10 000 visiteurs sont attendus au cours de ces deux jours. Le Club de soccer de Boucherville pourra également compter sur une cinquantaine de bénévoles pour assurer le bon fonctionnement du tournoi.