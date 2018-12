Une fillette de Saint-Amable rencontre le père Noël dans le ciel

Une fillette de Saint-Amable atteinte d’une grave maladie s’est envolée à bord d’un avion d’Air Transat pour rencontrer quelque part entre Montréal et Toronto, le père Noël.

Une centaine d’autres enfants ont également participé le 5 décembre dernier à l’événement intitulé « En vol avec le père Noël » organisé par Air Transat avec la collaboration de la Fondation Rêves d’enfants.

Le concept est original et unique. Les enfants montent à bord d’un Airbus en compagnie de lutins, de leurs parents et des membres de l’équipage. Une fois dans les airs, le commandant indique qu’il aperçoit sur son radar quelque chose qui ressemble au père Noël. En moins de deux, le père Noël se retrouve comme par magie dans l’appareil et effectue une tournée pour parler à chacun des enfants.

Pour l’occasion, la petite Amablienne Samar Guet-Habiche, 5 ans, atteinte d’une tumeur de Wilms, a pris part à cet événement magique qui est venu mettre un baume sur son quotidien et aussi sur celui de ses parents.

Au cours de cette journée, Air Transat en a profité pour annoncer un don de 80 000 $ à la Fondation Rêves d’enfants.