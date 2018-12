Une famille de réfugiés syriens accueillie à Boucherville

Des réfugiés syriens passeront leur premier Noël en toute tranquillité au Québec, plus précisément à Boucherville.

Natifs de la région de Damas, en Syrie, les membres de cette famille qui ont reçu leur statut de résidents permanents ont fui l’état islamique. Après deux années de démarches, et parrainée par le Comité Accueil Boucherville, la famille Issa est arrivée à l’aéroport Pierre Elliot-Trudeau le 7 décembre. Elle a été accueillie par plusieurs membres du comité Accueil Boucherville, par le conseiller municipal Raouf Absi et le père Mario Brisson.

Mardi dernier, la famille Issa a été reçue par le maire Jean Martel à l’hôtel de ville de Boucherville. Elle a ensuite visité le nouveau complexe aquatique. Elle est installée dans un logement de Boucherville.

