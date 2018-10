Une exposition du peintre bouchervillois Desson à ne pas manquer

« Femmes de l’aube » Au Cadre du Village

Desson, peintre bouchervillois présent dans une dizaine de galeries au Canada est maintenant représenté à la nouvelle galerie d’art Au Cadre du Village, dans le Vieux-Boucherville. Il présente jusqu’au 27 octobre Femmes de l’aube : une exposition à ne pas manquer d’un artiste à découvrir si ce n’est déjà fait.

On ne peut rester insensible devant les tableaux de Desson, son nom d’artiste né de la contraction de Denis Chiasson. Dans un style bien à lui, figuratif stylisé, les couleurs vives explosent dans l’harmonie. Les formes modernes, les lignes pures influencées par le postromantisme rappellent les origines du dessinateur et signent ses œuvres. Inspiré par tout ce qu’il aime de la vie, l’artiste met en valeur les femmes, qui sont très présentes et habitent ses tableaux. D’ailleurs son exposition est titrée « Femmes de l’aube».

« Je connais chacune d’elles, car j’ai besoin de modèles vivants pour peindre. C’est comme la matière première », explique l’artiste rencontré Au Cadre du Village alors qu’il accrochait ses toiles en vue du vernissage qui a eu lieu jeudi dernier. Ses œuvres sont contemporaines tout en étant poétiques. Elles sont remplies d’émotions très humaines.

L’artiste consacre chaque matin à la peinture, puis il part en après-midi marcher dans le bois. Il n’est ainsi pas étonnant de retrouver dans ses toiles des renards, des chevreuils, des chats noirs et des oiseaux.

Ses tableaux sont remplis. Il n’y a pas de place pour le vide, mais tout est en équilibre. « C’est chargé, et à la fois balancé. Je fais attention à la façon dont l’œil voyage dans la toile », analyse Desson. Chacun de ses tableaux prend naissance dans son calepin de dessins. Les femmes qui l’ont inspiré trouvent ainsi place dans ce décor qu’il transpose sur ses toiles.

Diplômé en graphisme et détenteur d’un baccalauréat en art, Desson a commencé à peindre vers l’âge de 15 ans. Il est représenté depuis une quinzaine d’années dans des galeries à travers le Canada et il est enfin à Boucherville, où il vit depuis toujours.

Au Cadre du Village

Établi dans le Vieux-Boucherville depuis 18 ans, le commerce est passé, il y a quelques mois déjà, aux mains d’Arnaud Le Gall. Il offre toujours les services d’encadrement, mais il y a ajouté une vocation de galerie d’art. Il représente une douzaine d’artistes, dont la majorité est de Boucherville. « Je souhaite faire la promotion de la culture et offrir aux artistes de la relève, dont la plupart sont d’ici, une visibilité afin de les faire découvrir (mis à part Desson qui est bien établi en galerie) », souligne le nouveau propriétaire qui est diplômé de l’UQAM en animation et en recherche culturelles.

L’exposition intitulée «Femmes de l’aube» prendra fin le 27 octobre à la galerie d’art Au Cadre du Village, 121, rue De Muy, à Boucherville.