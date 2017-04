Une élève de l’école de Mortagne parmi les finalistes de la Super Expo-sciences Hydro-Québec

Une élève de 5e secondaire à l’école de Mortagne, Christine Groux, participera à la Super Expo-sciences Hydro-Québec du 20 au 23 avril à l’École secondaire Mgr-A.-M.-Parent, à Saint-Hubert. Ce concours pan-québécois réunira les 125 meilleurs projets réalisés et sélectionnés lors des 12 finales régionales.

Résidente de Boucherville, Christine a présenté son projet lors de la finale régionale de la Montérégie les 23-24 et 25 mars à l’école secondaire du Mont-Bruno. Il s’agit d’un livre sur la chimie pour les écoliers âgés de 5 à 9 ans qui s’intitule La chimie expliquée aux enfants. En une dizaine de chapitres, la jeune auteure de 16 ans inscrite au programme d’éducation internationale de l’école de Mortagne explique les rudiments de cette science depuis l’atome et les éléments en passant par les molécules pour en arriver à faire connaître aux jeunes lecteurs des chimistes célèbres. Un ouvrage de base en somme en termes simples avec des illustrations destinées aux enfants.

L’instigatrice de ce projet aime beaucoup les sciences et l’art. Elle explique des concepts, des éléments scientifiques et elle les a illustrés par ses propres dessins. Un jury composé de cinq personnes a reconnu ses efforts et lui a accordé une bourse de 200$, gracieuseté de l’Ordre des chimistes du Québec. À ce don s’est ajoutée l’attribution d’une médaille d’argent, accompagnée d’un montant de 100$ pour sa catégorie d’âge. Christine a également reçu la médaille de bronze catégorie senior, ce qui lui a valu d’être invitée à la finale québécoise du concours.