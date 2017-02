Une élève de 5e secondaire parmi les récipiendaires du Programme de bourses des Canadiens

Élève de 5e secondaire à l’école Jacques-Rousseau de Longueuil, Laurie Fontaine fait partie d’une trentaine de récipiendaires de l’édition 2017 du Programme de bourses des Canadiens de Montréal. Pour une 10e année consécutive, les Canadiens, en collaboration avec la Fondation de l’athlète d’excellence, récompensent les étudiants-athlètes québécois les plus prometteurs en hockey masculin et féminin.

Laurie a reçu une bourse de 1500 $ dans la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive. Cette jeune athlète de 16 ans joue avec l’Express du Richelieu et les Huskies du nord. Avec ses coéquipières, elle a remporté la médaille d’argent au sein de son équipe Midget AA à la Coupe Esso 2016. Elle est également membre de l’équipe du Québec U-18 qui a récolté une médaille d’argent au Championnat canadien junior.

«C’est un honneur de pouvoir faire une différence en contribuant au succès de ces jeunes de la relève. Ils seront des modèles à suivre sur la glace et dans tout ce qu’ils entreprendront », raconte Geoff Molson, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal. « Je tiens à les féliciter personnellement et les encourage à poursuivre leurs rêves, quels qu’ils soient. »