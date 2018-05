Une chanson qui parle du stress des enfants qui fait un tabac

« Ça parait pire dans ma caboche »

Des élèves de cinquième année de l’école du Grand-Chêne, à Sainte-Julie, ont vécu des moments fort palpitants en réalisant, avec leur enseignant, une chanson et un vidéoclip qui ont fait pas mal jaser dans les médias il y a deux semaines. « Ça parait pire dans ma caboche » est une chanson qui parle de leurs peurs et de leurs sources de stress, mais qui apporte aussi des solutions. Projet, paroles et musique de leur professeur Michel April. Inspiration : les réponses de 22 enfants.

« Je me cherchais un projet pour entamer ma dernière année scolaire et c’est après avoir assisté à une conférence sur « comment aider les jeunes à gérer leur stress que j’ai eu l’idée », raconte Michel April. « Comme j’ai écrit plusieurs chansons, je me suis dit que c’en serait une autre qui pourrait aider les jeunes.»

M. April a ainsi demandé à ses élèves quelles étaient leurs peurs et ce qui déclenchait chez eux du stress. À partir des réponses, et des outils que l’on peut utiliser pour les aider, il a écrit les paroles de la chanson et composé la musique. Ils ont eu un plaisir fou à tourner la vidéo dans le local d’art dramatique, mais aucun ne s’attendait à ce que le projet ait un aussi grand impact médiatique.

Le vidéoclip a été mis sur YouTube il y a une vingtaine de jours, durant la Semaine de la santé mentale, puis une page Facebook « Ça parait pire dans ma caboche» a été créée. Sur celle-ci, la vidéo a été vue 14 500 fois (au 16 mai dernier), et sur YouTube, une dizaine de milliers de fois.

M. April et quelques élèves se sont rendus à Québec, dans les studios de TVA, pour accorder une entrevue à Ève-Marie Lortie dans le cadre de l’émission Salut Bonjour ! qui a été diffusée le 6 mai. Durant la semaine qui a suivi, l’entrevue a été vue par 58 000 personnes qui se sont rendues sur la page Facebook de l’émission. Les jeunes et M. April ont ensuite accordé une entrevue à Bernard Drainville dans les studios de la Radio 98.8, puis une autre à Radio Canada international.

« L’objectif du projet était aussi d’offrir aux jeunes un outil pour gérer leur stress. C’était un projet de classe qui a débordé. Jamais on ne pensait que ça allait débouler ainsi, et attirer autant l’attention. Nous sommes très contents, et nous profitons de ce qui se passe, mais je dis à mes élèves qu’il ne faut pas s’enfler la tête », exprime M. April qui enseigne depuis 25 ans.

« Ça parait pire dans ma caboche », les paroles

J’ai peur de voler en avion

Je ne suis pas un bon voleur

J’ai peur dans le noir

Je me fais des accroires

Qui s’accrochent derrière moi le soir

J’ai peur d’entendre ma petite voix

Quand vos yeux se posent sur moi

J’ai peur de couler/…ce premier test

J’ai peur que l’on me déteste

Mais voyons, faut pas virer fou

Y a des moyens de sortir du trou

Voyez vous? Ça paraît pire dans ma caboche

Ça paraît pire dans mon cerveau

Qui pète sa coche!

On m’a dit de bien respirer

Je n’ai jamais arrêté

Mes poumons, je les ai gonflés

De douces et belles pensées

Quand le pire qui pourrait arriver

C’est que t’arrives en retard pour souper

Mais y a vraiment…/pas de quoi/ se stresser

Je le sais mais je dois y penser

J’écoute la musique du vent

Qui passe à travers les champs

Je cours comme un cheval errant

Dans la cour de mes parents

Je caresse le poil de Ti-Blanc Mon chat, mon confident

Je me parle et me souris par en dedans

Je regarde tout droit devant

Faut croire que je ne suis pas viré fou

J’ai passé proche me direz-vous

Thank you Pour les chasser ces /drôles d’idées J’ai respiré et je me suis mis à danser

Et à chanter…