Une centaine de personnes participent à la Marche des aînés

La 2e édition de la Marche des aînés de Boucherville a attiré une centaine de personnes, en majorité des femmes, le 28 septembre dernier. L’activité pédestre s’inscrivait à l’intérieur de la programmation de la semaine des aînés. Les participants se sont donné rendez-vous à la terrasse du centre multifonctionnel, point de départ de la marche. Ils avaient le choix de quatre parcours : 4 km, 3 km, 2 km et 1 km.

Une animatrice a piloté une séance d’échauffement avant le départ. Tous ont suivi le rythme durant cette mise en forme pleine d’entrain. Le groupe s’est ensuite dirigé sur les sentiers encerclant le plan d’eau à l’arrière du centre multifonctionnel pour effectuer le parcours choisi. La journée était idéale pour une randonnée : temps agréable et soleil au rendez-vous.

Six organismes locaux ont uni leurs efforts pour assurer le succès de cette activité. La Commission des aînés de la Ville de Boucherville avait eu le mandat de parrainer l’événement qui avait pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie.