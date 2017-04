Une centaine d’activités au Printemps culturel de Longueuil !

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

Plusieurs élus, artistes, artisans et représentants d’organismes étaient réunis la semaine dernière à la Maison de la culture, dans le cadre du lancement de la 19e édition du Printemps culturel de Longueuil. Grande fête des arts et de la culture, l’événement propose une centaine d’activités regroupées sous cinq grands thèmes : sorties culturelles, littérature, expositions, conférences et spectacles… l’occasion idéale de faire le plein de découvertes et de patienter jusqu’à l’arrivée de l’été. Le vernissage de l’exposition Terres transmuables de l’artiste Yechel Gagnon a suivi l’annonce de ce grand coup d’envoi.

« Longueuil a une vie culturelle effervescente comme en témoigne cette programmation printanière rafraîchissante et enlevante. Notre volonté est d’offrir une exploration et une expérimentation de la culture sous toutes ses coutures, voilà pourquoi la Ville et ses organismes unissent leurs efforts pour présenter des activités qui font découvrir, apprécier et participer. Tout est mis en œuvre pour enrichir l’esprit et pour divertir tant les adeptes que les non-initiés ! » a indiqué la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

« Le Printemps culturel de Longueuil, c’est un heureux amalgame d’activités et de sorties dans plus d’une quarantaine de lieux de diffusion qui couvrent l’ensemble du territoire. C’est comme une grande bouffée d’air frais ! Plusieurs activités y sont offertes gratuitement, c’est un rendez-vous culturel incontournable d’avril à juin ! » a ponctué la présidente de l’arrondissement Vieux-Longueuil, France Dubé.

Nouveautés

Parmi les événements phares de l’édition 2017, notons, entre autres, la résidence de l’écrivain Mathieu Blais à la bibliothèque Raymond-Lévesque en avril, la 7e édition du festival Petits bonheurs qui se déroulera du 4 au 14 mai partout à Longueuil, les festivités entourant le 50e anniversaire du Centre culturel Jacques-Ferron dès le mois de mai, la prestation musicale de l’une des plus grandes chanteuses québécoises, Diane Dufresne, à la cocathédrale Sainte-Antoine-de-Padoue le 27 mai et le spectacle du projet Chorus de Sacré Tympan, mettant en musique et en scène des poèmes québécois, présenté le 15 juin, à l’église St. Mark.

Exposition culturelle – 31 mars au 28 mai

Yechel Gagnon est native de Longueuil et invite la population à se laisser porter par les histoires de ses cartographies imaginaires inspirées de matières comme les contreplaqués, les nœuds et les grains formant ainsi diverses couleurs et textures. Une panoplie d’activités se tiendra à la Maison de la culture dans le cadre de cette exposition intitulée Terres transmuables jusqu’au 28 mai prochain.

La programmation complète du Printemps culturel de Longueuil est accessible à longueuil.quebec/printemps-culturel. Des brochures sont également disponibles dans les bâtiments municipaux.