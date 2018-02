Une ceinture blanche et rouge pour Jacques Côté

Âgé de 62 ans, Jacques Côté a reçu la ceinture rouge et blanche représentant le 6e dan, le 19 février dernier. C’est le cinquième judoka membre du Club de judo de Boucherville à détenir ce grade. Cette ceinture couronne 46 ans de pratique.

L’homme d’affaires propriétaire de l’entreprise Solomax, à Varennes, et résident de Verchères, a consacré sa vie à cet art martial.

«C’est pour moi aujourd’hui une reconnaissance de mes pairs et c’est une continuité. Je suis un judoka depuis l’âge de 17 ans et lorsque je vais mourir, je serai encore un judoka», mentionne celui qui souhaite redonner au sport ce qu’il lui a apporté en poursuivant son implication, entre autres, au sein de la Commission des grades de Judo Québec, dont il occupe la vice-présidence et bientôt la présidence.

Le Club de judo de Boucherville compte maintenant dans ses rangs cinq personnes qui ont obtenu le grade de 6e dan, et il arrive souvent que quatre d’entre eux se retrouvent en même temps sur le tapis, une situation qui est assez rare, a noté Daniel De Angelis, 6e dan et secrétaire général de Judo Canada.

M. Côté a réussi cet exploit tout en menant une carrière professionnelle de front sur la scène internationale.