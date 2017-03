Une bourse remise à Salomé Boissonneault de l’école secondaire De Mortagne

Crédit photo : École secondaire de Mortagne

(Communiqué de l’école secondaire de Mortagne)

Dans le cadre de la 25e édition du Programme de bourses Banque Nationale au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, une bourse d’études de 2000$ a été remise à une jeune étudiante-athlète très prometteuse pour son excellence académique. L’heureuse récipiendaire est Salomé Boissonneault, étudiante au programme Sport-études en nage synchronisée en quatrième secondaire.

Membre de l’équipe canadienne U-15 en 2016, Salomé a été médaillée d’or en solo et en équipe à trois épreuves du Championnat québécois en 2016. Cette jeune athlète est une nageuse adorant le défi que lui offre la nage synchronisée. À court terme, elle cherche à améliorer sa stabilité et son extension hors de l’eau afin de conserver sa place au sein de l’équipe canadienne. Étudiante très studieuse et assidue, elle a su maintenir une moyenne de notes de 87% en quatrième secondaire. Salomé souhaite un jour s’orienter soit dans le domaine médical ou juridique.