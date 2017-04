Une bourse qui souligne une saison exceptionnelle pour le Varennois Étienne Hébert!

Crédit photo : Courtoisie

Alex Harvey a attiré l’attention de bien des gens au Québec et à travers le monde en multipliant les exploits en ski de fond, mais un autre athlète de la relève a aussi connu une saison magnifique qu’il convient de souligner.

Tout au long de l’hiver, l’athlète de Varennes a cumulé les honneurs et les bons résultats dans sa discipline, dépassant même ses attentes. Le fondeur de 19 ans a notamment décroché la médaille d’or en sprint classique aux Championnats canadiens juniors 2017 et il a terminé à la 17e position en sprint classique aux Championnats du monde juniors 2017 disputés en Utah, aux États-Unis, ce qui représentait le meilleur résultat canadien enregistré durant cette épreuve de très haut calibre.

Étienne a aussi monté à plusieurs reprises sur le podium lors de diverses courses, remportant notamment deux médailles de bronze aux Championnats juniors américains ainsi que deux médailles d’or aux Championnats de l’Est-du-Canada.

Ces beaux résultats lui ont valu d’être nommé Athlète national de l’année par Ski de fond Québec, rien de moins, et de remporter une bourse de soutien à la réussite académique et sportive de 2 000 $ dans le cadre du programme de bourses Cascades 2017.

L’étudiant en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit a la capacité de maintenir sa technique malgré la fatigue pendant une course et, parmi ses objectifs pour l’an prochain, il souhaite améliorer sa technique de style patin afin de défendre son titre de champion canadien.

Bref, il s’agit d’une saison au-delà des attentes du jeune homme qui a hâte que reprenne la compétition!