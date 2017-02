Une Bouchervilloise dans la nouvelle mouture de L’amour est dans le pré

La vie à la ferme, loin des centres urbains, attire parfois les gens qui vivent en banlieue. Une Bouchervilloise âgée de 23 ans, Alexia, en est un exemple bien vivant. Cette étudiante en enseignement au primaire a posé sa candidature à la populaire émission L’amour est dans le pré afin de possiblement rencontrer l’âme soeur, un jeune homme de son âge, Michael, un producteur laitier de la région de Saint-Joseph-de-Beauce. «Depuis que je suis petite, j’ai le goût de vivre en campagne. J’ai de la famille qui réside dans un petit village, près de la Beauce. Quand j’étais plus jeune, j’y allais souvent avec ma famille; c’était agréable», confie la participante.

Comme plus d’un million de téléspectateurs le font à chaque semaine, Alexia a suivi assidûment L’amour est dans le pré les années précédentes. Si elle a attendu la cinquième saison avant de tenter sa chance comme candidate, c’est qu’auparavant, elle ne voyait pas de possibilité de relation amoureuse avec les participants en lice. Cette fois, ce fut différent. Le profil de Michael l’a interpellée. Elle y a perçu des affinités entre elle et lui.

D’ailleurs, l’équipe de production a eu la même impression. Après l’avoir conviée à passer une premièrèe entrevue pour connaître ses motivations, elle lui a confirmé que sa candidature était retenue. De son côté, le jeune agriculteur a reçu près de 20 profils parmi lesquels il devait choisir les cinq candidates qu’il allait rencontrer à la première émission. La blonde étudiante était du lot.

Comment s’est-elle sentie à vivre de l’intérieur une émission de télé-réalité en présence des caméras? «La première journée de tournage, j’étais un peu gênée; je ne me sentais pas aussi naturelle, contrairement à la vie de tous les jours. Mais au bout de la semaine, on finit par oublier les caméras», signale-t-elle.

Participer à une émission de télévision a un impact sur le public. Depuis la diffusion de la première de la nouvelle saison de L’amour est dans le pré, des gens ont noté qu’elle faisait partie des participantes. Alexia travaille dans un restaurant les fins de semaine, un endroit fréquenté par des habitués. «Une vingtaine de personnes parmi la clientèle m’ont reconnue après avoir regardé l’émission. Comme ils suivent la série, ils m’ont demandé des petits potins mais j’ai préféré ne pas leur en parler afin de garder la surprise pour les émissions à venir», explique-t-elle.

Après avoir connu cette télé-réalité de l’autre côté de la caméra, la jeune femme n’hésiterait aucunement à recommander à ses amies à s’inscrire comme participantes. «J’ai adoré l’expérience, je recommencerais demain matin», conclut-elle dans un grand sourire.