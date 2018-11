Une auto-patrouille à l’essai

Cette auto-patrouille circule depuis quelques jours sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

Il s’agit d’un nouveau véhicule à l’essai par les policiers. Depuis que la compagnie Ford a annoncé qu’elle ne produirait plus le modèle Taurus Interceptor, les corps de police doivent prévoir d’autres alternatives pour le remplacement de leur flotte de voitures de patrouille.

Plusieurs policiers patrouilleurs auront à évaluer ce véhicule dans le cadre de leur travail. Cette période d’essai est d’une durée de deux semaines et par la suite, les remarques et commentaires des agents seront analysés.