Une athlète de Longueuil obtient une bourse de la Fondation Georges St-Pierre

Crédit photo : (Mention de source : TVGO)

La Fondation Georges St-Pierre a remis des bourses d’études à sept jeunes athlètes de la relève le 19 janvier dernier. Parmi les récipiendaires, Sophiat-Gracias Halidi, de Longueuil, a reçu 2000 $ dans la catégorie Excellence académique. Cette karatéka reconnue pour sa puissance a remporté l’or à la première sélection provinciale en 2016-2017. Elle s’est d’ailleurs classée première au Québec cette même année. Par dessus-tout, elle aime dans le karaté la stratégie dans les combats contre ses adversaires de jeu.

Élève de 5e secondaire, Sophiat-Gracias maintient une moyenne académique de 82 %. Sur le plan sportif, elle vise un titre de championne canadienne et à plus long terme, une participation au Championnat du monde et aux Jeux olympiques. Elle envisage l’avenir avec un but précis : au terme de sa carrière d’athlète, elle prévoit entreprendre des études en médecine.

«Exceller dans un sport de haut niveau tout en poursuivant ses études est un défi de tous les jours auquel j’ai moi-même fait face quand j’étais jeune. Comme à chaque année, je suis extrêmement fier des jeunes étudiants-athlètes que nous supportons avec la Fondation de l’athlète d’excellence. Leur réussite au niveau sportif et académique est le fruit d’efforts immenses et ils sont déjà des modèles à suivre pour la jeunesse», soutient Georges St-Pierre.

«Les jeunes étudiants-athlètes parrainés par la Fondation GSP sont très fébriles et vraiment impressionnés de recevoir une bourse en mains propres de M. St-Pierre. Cet événement a un véritable effet de tremplin et de motivation supplémentaire pour eux. M. St-Pierre, grâce à son éthique de travail, son attitude face à l’adversité, sa simplicité et sa notoriété mondiale, est devenu un acteur et un modèle très important du sport de haut niveau au Québec. Il est une grande source d’inspiration pour plusieurs dont ses propres boursiers», a ajouté le président de la Fondation de l’athlète d’excellence, Claude Chagnon.