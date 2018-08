Une aide précieuse à 800 enfants pour la rentrée scolaire

Les 800 enfants et leurs parents venus participer à la grande fête de Retour à l’école d’Action Nouvelle Vie cette semaine sont repartis avec un grand sourire. Jeux, animation et beaucoup de plaisir auront égayé cette journée au cours de laquelle Action Nouvelle Vie a remis des sacs à dos, des articles scolaires et des vêtements neufs, pour une valeur totale de plus de 200 000 $.

« Ça m’enlève un stress financier énorme », raconte Rosemanny, une jeune maman de trois enfants. « Mes enfants sont comme tous les autres; ils veulent des vêtements neufs, un beau sac à dos et sans l’aide d’Action Nouvelle Vie, je ne pourrais leur offrir. »

Pendant que les enfants profitaient de jeux gonflables, de maquillage, des mascottes et qu’ils s’émerveillaient devant les camions de pompier, cette maman, comme tous les autres parents, a eu l’opportunité de renouveler la garde-robe des enfants grâce à des vêtements et des souliers de qualité vendus sur place à des prix modiques. De plus, toute la famille a pu bénéficier d’un dîner gratuit.

« On dit que la rentrée coûte en moyenne 400$ par enfant, alors vous comprendrez que ce que nous faisons ici a un impact direct pour ces familles », explique Suzanne Fournier, directrice générale d’Action Nouvelle Vie. « Je suis tellement fière de savoir que nous aiderons des enfants à démarrer l’année scolaire du bon pied, la tête haute et que cela contribuera à leur réussite scolaire. »

La distribution de ces articles n’est que la première étape de Retour à l’école puisque dans les prochaines semaines, 2 000 autres enfants dans le besoin recevront du matériel scolaire. Des organismes partenaires ainsi que des écoles situées en milieux défavorisés recevront de la part d’Action Nouvelle Vie des fournitures scolaires qu’ils pourront ensuite redistribuer aux enfants qu’ils desservent.

(Source : Groupe Action Nouvelle Vie)