Une aide fédérale de 130 000 $ pour le Parc régional des Grèves

Crédit photo : Parc des Grèves

La Coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves s’est vu accorder une aide financière de 130 000 $ par le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, Navdeep Bains. Cet octroi a pour objectif d’améliorer les infrastructures de randonnée et de découvertes du parc, notamment par l’aménagement d’une passerelle reliant les deux secteurs situés à Sorel-Tracy et à Contrecœur.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 et aideront la Coopérative pour l’aménagement d’une passerelle de bois de 1,3 kilomètre traversant un milieu humide.

Cette aide financière permettra également l’ajout de signalisation, de stations d’interprétation, d’un îlot de repos et de trois ponceaux avec garde-corps et arches. L’ensemble de ces travaux à pour but de préserver certains milieux fragiles, à augmenter la sécurité des randonneurs et à bonifier leur expérience.

« Le Parc régional des Grèves est un milieu de vie pour la communauté. C’est pourquoi nous sommes heureux d’avoir pu compter sur l’appui de Développement économique du Canada pour bonifier les installations, au bénéfice des citoyens de la région et des visiteurs qui s’aventurent dans notre coin de pays », a expliqué Fabienne Desroches, présidente de la Coopérative de Solidarité du Parc régional des Grèves.

Le parc abrite une extraordinaire biodiversité, comprenant des arbres d’âges et d’essences très variés. On y retrouve, entre autres, un des rares boisés de pins encore intacts, contenant plus de 360 espèces de champignons, dont 29 sont qualifiées de rares. Le Parc recèle aussi 15 milieux humides. On y dénombre 79 espèces d’oiseaux, dix espèces d’anoures, de salamandres et de reptiles et plus de 260 espèces de fleurs.