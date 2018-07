Une 138e expo agricole couronnée de succès à Calixa-Lavallée

On peut dire que la tradition est bien ancrée à Calixa-Lavallée qui tenait du 6 au 8 juillet dernier son exposition agricole. Quelque 5000 personnes s’y sont pointées.

Depuis 1852, l’expo agricole de Calixa-Lavallée met en évidence l’agriculture avec entre autres ses concours d’animaux, tels que bovins, chèvres, lapins et poules. Cette année encore, les équipements agricoles ont occupé une grande place sur le terrain, et l’incontournable derby de démolition de voitures a attiré une foule nombreuse le dimanche. L’activité était présentée pour la quatrième année et a clos avec fracas l’exposition.

Une quinzaine de kiosques étaient également sur place, dont une cabane à sucre qui a permis notamment aux enfants de voir comment se fait le sirop et tous les produits de l’eau tirée de l’érable. Ceux-ci ont par ailleurs aussi été ravis de rencontrer la très populaire Pat Patrouille et autres personnages connus.

La course aux petits cochons graissés n’était cependant pas de retour cette année. Elle a été remplacée par une activité plus à la mode, a indiqué les organisateurs, et tout aussi spectaculaire, soit les épreuves d’endurance du genre crossfit, à la sauce agricole.

Le samedi soir, le chanteur Raphaël Dénommé, de Varennes, a offert un spectacle attirant les jeunes de la région. Le dimanche, la messe gospel était aussi de retour.