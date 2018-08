Un Varennois parmi les footballeurs les plus prometteurs au Québec!

Crédit photo : Dominic Gravel / Alouettes de Montreal

Le 3 août dernier, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis pas moins de 35 000 $ en bourses individuelles à 22 footballeurs québécois parmi les plus prometteurs des niveaux secondaire, collégial et universitaire, dans le cadre de son Programme de bourses des Alouettes de Montréal. Parmi eux se trouvait un jeune homme talentueux de Varennes, le secondeur Tommy Roadley Trohatos, du Vert et or de l’Université Sherbrooke.

La cérémonie de remise a été organisée au Douglas Hall de l’Université McGill un peu avant l’affrontement entre les Alouettes et les Tiger-Cats de Hamilton et on a remis six types de bourses à cette occasion, soit quatre d’excellence académique récompensant les résultats scolaires dignes de mention; onze de soutien à la réussite académique et sportive soutenant la conciliation des études et du football; trois de leadership soulignant l’engagement communautaire; une de persévérance valorisant l’attitude exemplaire lors de circonstances difficiles; deux de recrutement collégial à des étudiants-athlètes diplômés du secondaire qui poursuivront leur parcours au cégep et une de recrutement universitaire à un étudiant-athlète gradué d’un cégep qui a choisi d’étudier et de jouer dans une université québécoise.

Pour sa part, Tommy Roadley Trohatos a reçu une bourse Soutien à la réussite académique et sportive de 1500 $. L’athlète de 21 ans étudie au certificat en langues modernes à l’Université de Sherbrooke. Cette saison, le secondeur du Vert et Or a obtenu neuf plaqués au total en huit matchs avec sa formation.

« Les Alouettes font la promotion de la persévérance scolaire et luttent contre le décrochage partout à travers le Québec et ce, depuis déjà plus de 20 ans, a déclaré Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes de Montréal. Grâce à ce partenariat avec la FAEQ, dont nous sommes très fiers, de nombreux jeunes joueurs de football sont reconnus autant pour leur excellence académique que leurs performances sportives. Leur succès démontre qu’il est possible de conjuguer réussite académique et sport de haut niveau. »