Un transporteur à bas prix compte offrir des vols vers le Sud à l’Aéroport de Saint-Hubert à compter de 2020

La compagnie aérienne Canada Jetlines prévoit offrir des vols à bas prix vers le Sud et les États-Unis depuis l’aéroport de Saint-Hubert à compter de 2020. D’ici là, Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L), l’organisation à but non lucratif qui gère l’aéroport, devra obtenir diverses autorisations et surtout ériger un aérogare pour recevoir les passagers, transférer les bagages et assurer les mesures de sécurité pour les vols commerciaux.

Les dirigeants de l’aéroport auront à franchir plusieurs étapes avant la mise en fonction de ce nouveau service. Il faudra d’abord déterminer la grandeur de l’aérogare et l’endroit où il sera construit. Il est possible qu’au départ un bâtiment existant soit utilisé si le futur lieu d’accueil des passagers n’était pas encore érigé. La question des coûts et du financement de cette infrastructure demeure aussi un élément-clé à régler. DASH-L espère obtenir de l’aide du gouvernement du Québec par le biais d’un programme de subvention. Il restera également à obtenir les services de douane et d’immigration de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) nécessaires pour accueillir des vols transfrontaliers et obtenir du gouvernement fédéral la mise en place des services de contrôle de sûreté de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. « Nous visons 2020, mais ce sera un gros défi! », confie la directrice générale de l’Aéroport Saint-Hubert, Jane Foyle.

Piste

L’été dernier, DASH-L a inauguré une piste rénovée en fonction de l’objectif d’offrir les services nécessaires pour l’implantation des compagnies aériennes à bas prix qui desserviraient la Montérégie et le Québec. Ce projet de reconstruction a été soutenu par le gouvernement fédéral à hauteur de 13 millions de dollars.

Pour l’exploitation du nouveau service qu’elle compte mettre de l’avant à Saint-Hubert, Canada Jetlines prévoit avoir recours à des aéronefs Airbus A320, le modèle d’avion le plus utilisé par les transporteurs à bas prix dans le monde.