Un tournoi de tennis de table au succès rebondissant

Près de 132 pongistes venus de partout au Québec ont pris part à la 5e édition de l’Open scolaire de tennis de table de Boucherville qui se tenait à l’école De Mortagne les 7 et 8 avril derniers.

Boucherville qui était représenté par 30 athlètes s’est distingué puisque plusieurs d’entre eux sont montés sur les marches du podium, dans différentes catégories de compétition.

Parmi ceux-ci, soulignons les performances de Mayra Ruz, de l’école De La Broquerie, médaillée d’or dans la catégorie 13 ans, filles; Xavier Richard, du collège Saint-Paul de Varennes, médaillé d’argent dans la catégorie élite; Naika Leavy, de l’école De La Broquerie, médaillée d’argent dans la catégorie 11 ans, filles; Nicolas Roussel, de l’école Paul-VI, médaillé d’argent dans la catégorie 11 ans, consolation; Alexandre Roussel, de l’école secondaire De Mortagne, médaillé d’argent en équipe; Justin Ponce de l’Académie des Sacrés-Cœurs de Saint-Bruno-de-Montarville, médaillé de bronze dans la catégorie 13 ans, garçons.

Organisé par le Club de tennis de table de Boucherville, en collaboration avec la Fédération de tennis de table du Québec, l’Open de Boucherville est le plus important tournoi de tennis de table niveau scolaire au Canada. Cet événement qui est sous la coordination de Miguel Ruz a même permis au Club de tennis de table de Boucherville de remporter en 2016 et en 2017 le prix Événement de l’année au Gala Méritas annuel de la Fédération de tennis de table du Québec.

L’événement compétitif a également pour objectif de faire connaître ce sport auprès des jeunes des niveaux primaire et secondaire.