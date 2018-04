Un tournoi de soccer en hommage à Bertrand Lesage

Crédit photo : Stéphane Lord, CHUM

Décédé après avoir perdu son combat contre le cancer

Un tournoi de soccer est organisé en hommage à Bertrand Lesage, grand fan de soccer, décédé en 2014 à l’âge de 27 ans, et en mémoire de sa mère, morte en 2016. L’événement qui se tiendra le 26 mai vise également à amasser des fonds destinés à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.

« J’ai pensé mettre sur pied la Coupe Bertrand-Lesage parce que mon frère était très impliqué dans le soccer à Boucherville, et parce que nous voulions remercier la maison de soins palliatifs. En plus d’avoir pratiqué ce sport, Bertrand a été arbitre plusieurs années, coresponsable de la ligue adulte et, durant les deux derniers étés de sa vie, il a apporté son soutien administratif au club de Boucherville, ce pourquoi l’organisme a accepté de nous aider dans l’organisation du tournoi», explique son frère aîné, Jean-François Perreault, qui mijote ce projet depuis plus d’un an.

Bertrand a appris qu’il souffrait d’une forme rare de cancer à l’âge de 23 ans. Le 18 octobre 2014, il a rendu l’âme à l’hôpital, alors qu’il devait être accueilli à la Maison de soins palliatifs Source Bleue, deux jours plus tard.

Il va de soi que la famille a été durement éprouvée d’autant plus que peu de temps après, leur mère, Élaine Perreault, et conjointe de François Lesage, décédait à l’âge de 57 ans d’un cancer, à la Source Bleue.

« Nous n’étions pas encore remis du départ de Bertrand, que l’on était frappé de nouveau », mentionne Jean-François.

« Nous avons choisi la Source Bleue, car Bertrand devait y finir ses jours, et parce que ma mère y a été admise en fin de vie. Nous voulons remercier tout le personnel et l’organisation pour le soutien dont nous avons tous bénéficié pendant cette semaine-là.»

Le tournoi de soccer se tiendra le 26 mai au terrain synthétique Élie-Saab, numéro 2. À ce jour, six équipes ont été formées d’amis et de collègues de Bertrand, et deux autres devraient l’être sous peu. Bertrand était très connu et engagé sur les plans sportif et communautaire à Bouchervillle. En plus du soccer, il a travaillé dans les camps de jour de la Ville et a été impliqué dans les activités de la Maison des jeunes. Un parc dans le quartier où il a grandi et joué pendant son enfance porte d’ailleurs son nom, soit l’ancien parc Pierre-Viger qui a été rebaptisé en 2015.

Au cours du tournoi, un encan silencieux sera tenu avec des prix intéressants, note M. Perreault, dont des repas dans d’excellents restaurants. L’objectif est de récolter au moins 8 000 $.

Les personnes qui souhaitent faire un don ou prendre part à la première édition de la Coupe Bertrand-Lesage peuvent s’inscrire via la page Facebook Coupe Bertrand-Lesage.