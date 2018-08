Un toit pour les adultes autistes

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fédération québécoise de l’autisme a accueilli l’annonce du Gouvernement du Québec d’un financement récurrent de 1,2 M$ pour le projet d’hébergement mené par la Fondation Véro & Louis. À peine deux ans après la création de cette Fondation, un projet concret de milieu de vie pour les adultes autistes semble sur le point de se réaliser et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Cette annonce soulève cependant des questions et des préoccupations notamment en ce qui a trait au budget de 8,5 M$ destiné au développement de places en hébergement pour les adultes ayant une déficience physique (DP), une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Bien que l’investissement puisse paraître important, nous sommes d’avis qu’il sera largement insuffisant pour répondre aux besoins des personnes concernées puisqu’il en résultera en moyenne seulement 7 nouvelles places par région, dans des ressources où le taux de roulement est très faible et les listes d’attente déjà longues.

Dans le communiqué du ministère, on mentionne que le coût moyen par résident est de 74 813 $, ce qui garantirait 113 nouvelles places d’hébergement pour des adultes ayant une DP, une DI ou un TSA pour tout le Québec. Si le 1,2 M$ accordé à la Fondation est inclus dans le 8,5 M$, cela veut dire que 97 autres places pourront être créées.

Nous rappelons que de nombreux projets d’hébergement novateurs portés par des parents de personnes autistes de diverses régions du Québec attendent patiemment et depuis longtemps un financement pour mettre sur pied des milieux de vie stimulants pour leurs enfants devenus adultes.

Souhaitons donc que cette première annonce de financement récurrent pour le projet de la Fondation de Véro & Louis soit suivie de plusieurs autres afin de poursuivre le développement et d’assurer l’accès à des formules innovantes de logement pour les adultes autistes, comme nous le réclamons depuis de nombreuses années.