Un succès pour la première édition de la Course des lumières de Contrecœur malgré la pluie

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la programmation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, le club de course les Contrecoureurs proposait une première édition d’une course à pied de 5km le vendredi 17 août. Notons que la course en question n’était pas du tout comme les autres puisqu’elle a eu lieu une fois la nuit tombée! Les participants de cette course récréative étaient invités à porter des objets lumineux et à décorer poussettes et accessoires de course. Une épreuve s’est aussi tenue pour les petits (1km) et les minis (350 mètres pour 350 ans!). Les organisateurs ont annoncé quelques jours avant l’événement la présence de Cynthia Phaneuf à titre de présidente d’honneur. Double championne canadienne de patin artistique et olympienne, cette dernière est native de Contrecœur. Sa présence a été grandement appréciée des petits et des grands qui ont pu prendre des photos avec la sympathique athlète. Au total, près de 200 personnes se sont inscrites pour le 5km de course et 90 inscriptions pour la course des enfants (350 mètres et 1km). La pluie a ralenti les ardeurs de plusieurs, mais au total, près de 200 personnes ont quand même pris le départ à l’une ou l’autre épreuve de la soirée. Le parcours était éclairé et animé et les participants étaient encouragés à démontrer leur créativité en intégrant des objets lumineux à leurs vêtements pour la course.

« Le Club de course de Contrecœur existe depuis 3 ans et nous avons profité de l’appel de projets du 350e anniversaire de Contrecœur pour proposer une activité inédite pour Contrecœur et la région. Le nombre d’inscriptions a été au-delà de nos attentes initiales et nous avons été étonnés de la présence et de la participation des gens à l’activité malgré la pluie. Un de nos objectifs en tant que club de course est de créer de saines habitudes de vie auprès des résidents d’ici. La course de vendredi dernier est, en quelque sorte, une fête de la santé », a confié Isabelle Hérard, présidente du Club de course les Contrecoureurs. « Bien que nous avions organisé des courses de jour dans le passé, il s’agissait d’une première course la nuit. Nous avons appris beaucoup de cette première expérience et nous verrons à améliorer certains aspects pour une prochaine édition. Nous rêvons entre autres qu’un jour, les résidents du secteur contribuent à illuminer et à animer le parcours » a ajouté Josée Lévesque, cofondatrice du club de course. Entre temps, les organisateurs souhaitaient exprimer toute leur gratitude envers les partenaires de l’événement et les bénévoles qui ont bravé la température pour appuyer l’organisation dans la réalisation et le succès de cet événement.

« Une des missions de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur est d’amplifier des événements existants et aussi d’en créer de nouveaux. Cette course des lumières organisée par le Club de course de Contrecœur est un excellent exemple d’un nouvel événement et nous espérons que l’équipe des Contrecoureurs récidivera l’année prochaine pour créer une deuxième édition. Cette activité s’adresse à tous les Contrecoeurois et nous pensons qu’elle pourrait devenir un événement d’envergure avec les années », confie René Laprade, président des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur.