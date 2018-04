Un spectacle qui ne laisse pas de glace

Crédit photo : Annie Girard

Le spectacle du Club de patinage artistique de Boucherville est un incontournable chaque année. La 53e édition n’a pas fait exception. Présentée les 7 et 8 avril derniers, elle a permis à près de 200 jeunes danseurs sur glace de partager leur passion et démontrer leur talent devant quelque 1200 spectateurs répartis sur les trois représentations.

Le nouveau spectacle avait pour thème « Bienvenue à bord d’Air Boucherville» et était sous la direction artistique de Geneviève Denis. Il a fait voyager les patineurs et le public d’un pays à l’autre, à travers quinze numéros.

Pour ce show, le club avait également deux invités spéciaux; le couple de patineurs Marjorie Lajoie, membre du club de Boucherville, et Zachary Lagha, de l’arrondissement de Greenfield Park. Le duo a présenté le numéro qui lui a permis de terminer quatrième aux Championnats du monde juniors de patinage qui se tenaient à Sofia, en Bulgarie, en mars dernier.

« Le spectacle était excellent. C’était haut en couleur. Les jeunes nous ont fait vivre un beau voyage, ainsi que de nombreuses émotions. Ils sont talentueux et fiers, et ils ont raison de l’être. Les parents assis dans les estrades étaient émotifs. On en a vu plusieurs avec les larmes aux yeux », a commenté la vice-présidente du CPA de Boucherville, Josyanne Charpentier.