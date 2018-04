Un souper-bénéfice … presque parfait !

Le troisième édition du souper-bénéfice de la Fondation de l’école secondaire De Mortagne a réuni 112 personnes au restaurant Chez Lionel et permis de recueillir des profits de 2 448 $ qui serviront à financer des activités pour les élèves qui n’auraient pu être réalisées dans le cadre du budget régulier de l’école.

Pour l’année scolaire 2017-2018, la Fondation devrait réussir à recueillir, par le biais de ses activités de financement, quelque 9 000 $. Cette somme permettra, entre autres, d’organiser un gala, un diner reconnaissance de fin d’année pour les élèves, une collation des grades en cinquième secondaire, soutenir le Club science, le mouvement de mise en forme Pierre Lavoie, le concours Opti-Math, Secondaire en spectacle, le journal étudiant, une conférence de motivation portant sur le passage de la vie du secondaire à l’âge adulte, et plus encore.

« Nous lançons chaque année un appel de projets auprès du personnel enseignant. Plusieurs propositions nous sont acheminées. Elles sont évaluées par les membres du conseil d’administration de la Fondation qui s’appuient sur plusieurs critères de sélection, dont celui de joindre le plus d’élèves possible », a spécifié la présidente de la Fondation de l’école secondaire De Mortagne, également commissaire d’école et conseillère municipale, Josée Bissonnette.

« Depuis 1992, nous avons d’ailleurs remis 204 000 $ pour couvrir les coûts de plusieurs projets, dont l’an dernier, le remplacement des systèmes de son et d’éclairage de l’auditorium », précise Mme Bissonnette.

La prochaine activité de financement aura lieu le 26 avril avec la présentation de la pièce de théâtre Petit déjeuner compris de la troupe des Deux Rives. Elle sera suivie en juin du tournoi de golf annuel de la Fondation.

Rappelons que dans le cadre du 50e anniversaire de l’école, la Fondation a également lancé une nouvelle phase au projet de rénovation de l’auditorium qui consiste en la réfection du plancher et du remplacement des fauteuils. Une campagne de financement a été lancée par la vente des nouveaux fauteuils au prix de 250 $ chacun. Les noms des acheteurs seront gravés sur l’accoudoir.