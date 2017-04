Un seul mandat pour le conseiller Jocelyn Ducharme mais il s’est avéré très constructif

Un autre conseiller municipal à Sainte-Julie a indiqué officiellement qu’il ne se représentera pas en vue des élections de cet automne, soit Jocelyn Ducharme, élu pour la première fois en novembre 2013. Il faut dire par contre qu’en seulement quatre ans, le «petit dernier» de l’équipe La Voix des citoyens a eu la chance plutôt rare de voir plusieurs des gros projets sur lesquels il a travaillé en équipe se concrétiser pendant son mandat.

Jocelyn Ducharme a été principalement nommé aux sports et aux loisirs dès son arrivée à l’hôtel de ville et il a eu le bonheur de voir plusieurs projets être construits alors qu’il était en poste, que ce soit pour le dossier de la troisième glace et de la rénovation de l’aréna de Sainte-Julie, du complexe de soccer intérieur qui est devenu par la suite le Centre d’amusement familial Zükari et, finalement, le Centre multisports régional Sainte-Julie, Saint-Amable, Varennes.

L’homme âgé maintenant de 40 ans est conscient qu’il a été chanceux d’arriver à un moment aussi propice en ce qui concerne les sports et les loisirs, mais il a su apprendre rapidement son rôle de conseiller et il a progressé de façon remarquable, a fait savoir la mairesse, Suzanne Roy.

Ce désir de progresser s’est également fait sentir dans le cadre de son travail à temps plein à titre de gestionnaire chez Hydro-Québec, où il a obtenu une promotion qui lui demande notamment de se déplacer beaucoup. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a dû prendre la décision de se retirer de la vie publique au terme de ce premier mandat qualifié de « court mais intense » par le conseiller du district 3 De la Vallée.

« Je quitte avec le sentiment d’avoir apporté une contribution à la ville. Ce n’est pas toujours facile de quitter, mais, pour bien faire les choses, il faut avoir une disponibilité que je n’aurai pas », explique avec un sourire le père marié ayant deux enfants de 16 et 18 ans.

« Je suis gestionnaire de formation et, dès mon arrivée, j’ai pu constater qu’il y avait une grande rigueur de gestion à Sainte-Julie. Au conseil, nos énergies étaient consacrées à bâtir et à construire, il n’y avait pas de pertes de temps, pas de coups bas, pas de groupes montés l’un contre l’autre. »

« Je quitterai mes fonctions dans quelques mois, mais je ne me retire pas complètement, car je veux continuer à m’investir là où il y aura des besoins à la Ville, car j’ai toujours cru à l’implication citoyenne », de conclure M. Ducharme.