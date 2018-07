Un présumé fraudeur recherché dans la région

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et Échec au crime sont à la recherche de Joël Verreault qui aurait commis plusieurs fraudes sur le territoire de l’agglomération de Longueuil entre le 1er novembre 2015 et le 15 septembre 2016.

Le présumé fraudeur aurait agi avec l’aide d’un complice qui a toutefois déjà été arrêté par les enquêteurs. Au total, deux mandats d’arrestation sont émis contre lui faisant l’objet de 11 chefs d’accusation notamment de fraude de plus de 5 000$, escroquerie, faux semblants et bris de probation.

L’aide du public est demandé afin de localiser Joël Verreault. Toute information peut être transmise de façon anonyme à l’organisme Échec au crime en composant le 1 (800) 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à www.echecaucrime.com. Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime et permis l’arrestation du suspect pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2 000 $.