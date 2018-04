Pratiquer l’aéromodélisme à l’intérieur d’un bâtiment, ce n’est pas flyé, et c’est même possible dans la région! Pour faire notamment la promotion de ce loisir, un premier salon du téléguidé aérien se tiendra le 14 avril prochain au Centre multisports régional, situé à Varennes.

L’espace de 90 000 pieds carrés est bien assez grand et haut (hauteur du plafond de 40 pieds) pour faire voler des avions, des hélicoptères, et des drones, de l’engin miniature à ceux de plus grande dimension, certains ayant des envergures d’ailes de plus de quatre pieds.

L’objectif de l’événement est également de faire découvrir au public ce « sport » pratiqué par de nombreux aéromodélistes. Il y aura sur place plusieurs kiosques, un espace où les gens pourront voir des démonstrations de vols de modèles réduits, des courses d’agilité et de vitesse, des compétitions « coupe le ruban » (il s’agit de compétitions entre avions où le ruban attaché à l’arrière des avions doit être coupé par un engin concurrent), des démonstrations d’avions de modèles inusités construits par de grands passionnés comme Xavier Mouraux, champion canadien, et d’autres pilotes de RC professionnels.

Le CMR profite également du salon pour lancer un nouveau service. Il sera en effet possible pour les amateurs d’exercer leur passion à l’intérieur du Centre multisports régional, à longueur d’année, et surtout l’automne et l’hiver, lorsqu’il y aura des terrains disponibles dans le cadre de la programmation d’activités libres, explique le directeur général, Éric Hervieux.

Le salon est présenté par Multirotorevents et AMR-RC, en collaboration avec les Modélistes aéronautiques associés du Canada (MAAC,) ainsi que le Centre multisports régional (CMRV).

Il ouvrira ses portes au public, et ce, gratuitement, à compter de 13 h pour les refermer à 21 h. Endroit : 200 rue Jean-Coutu, Varennes.