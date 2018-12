Un premier marché de Noël réussi à De Mortagne

Pour financer des projets

Le premier marché de Noël organisé par la Fondation de l’école secondaire De Mortagne a remporté un grand succès. Il a permis d’amasser 3200 $ pour la fondation, en plus d’une somme de 1000$ récoltée grâce aux efforts des élèves du Programme d’Éducation international, deuxième secondaire, et qui sera remise au Centre d’Entraide de Boucherville.

Environ 800 personnes sont venues au marché le samedi 1 er décembre dernier, et plusieurs ont fait de belles découvertes et des achats. Les profits servent à financer différentes activités éducatives.