Un premier concours pour découvrir le meilleur boudin au Québec

Le savoir-faire des bouchers-charcutiers et des restaurateurs qui produisent du boudin sera bientôt reconnu. Le samedi 20 octobre dernier se tenait à Boucherville le premier concours pour choisir le meilleur boudin au Québec. Les noms des gagnants seront dévoilés le 16 novembre prochain.

Le concours, organisé par la nouvelle Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville ‒ la seule du genre à exister dans la province ‒ vise à redonner à un produit artisanal québécois parmi les plus anciens ses lettres de noblesse. « Nous avons vécu une expérience historique, car il s’agit du premier concours du meilleur boudin à se tenir au Québec. Nous voulons promouvoir ce produit et faire de ce mets traditionnel, un met tendance, un success stories, un peu comme l’on a fait pour les fromages québécois », a expliqué l’instigatrice Florence Junca-Adenot rencontrée au centre multifonctionnel où se déroulait l’événement.

Les 25 membres du jury ont découvert les multiples variétés de boudin classique et créatif qui se fabriquent au Québec. Ils ont aussi découvert l’art de la fabrication du boudin et les critères pour les goûter et les juger. Ils ont évalué 33 recettes différentes de boudin.

« Ils ont relevé le pari de réussir le difficile choix des gagnants tout en étant, pour la plupart d’entre eux, à leur première expérience de juré alimentaire sous l’habile animation de chefs de table, experts de formation et d’expérience. Pour les organisateurs, il s’agissait de leur première expérience dans la création d’un concours de boudin », a poursuivi Mme Junca-Adenot.

Des membres de L’Association ont ensuite joint le groupe pour déguster des bouchées de boudin et le fameux cidre produit par Mme Junca-Adenot.

Les gagnants étant choisis, les prix DÉLYS leur seront remis le 16 novembre lors d’un banquet qui se tiendra au Club de golf de Boucherville. À cette occasion, des membres de la confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin de Mortagne-au-Perche seront présents.

Les 20 artisans du boudin qui ont participé au premier concours

Boucherie A. Godin – Cap-Santé

Boucherie Coutu et Frères – Bonsecours

Boucherie d’Antan – Terrebonne

Boucheries Ferme Saint-Vincent- Montréal

Boucherie Viau – Hemmingford

Charcuterie Aux Trois cochons gourmands – Saint-Hyacinthe

Restaurant Chez Chose – Montréal

L & L Boucher – Mont-Saint-Grégoire

La Maison du Rôti – Montréal

La P’tite Charcuterie – Arrondissement Saint-Hubert

La Queue de Cochon – Montréal

Le Comptoir-Espace Gourmand – Boucherville

Restaurant Le Racoin Camping – Québec

Les Affamés – Montréal

Les Fermes Pro-Bouffe ‒ Marieville

Restaurant Ophélia – Québec

Pascal Le Boucher – Montréal

Restaurant Montréal-Plaza – Montréal

Viandes Biologiques de Charlevoix – Saint-Urbain de Charlevoix

Charcuterie Stefan Frick – Lacolle