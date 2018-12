Un premier album pour l’artiste varennois Raphaël Denommé

Crédit photo : Courtoisie

La cuisine de la Louisiane est particulièrement épicée et savoureuse et l’on peut en dire autant du premier album Bayou Saint-Laurent de l’artiste varennois Raphaël Denommé!

L’auteur-compositeur-interprète au son « blues-rock cajun » a fait tendre bien des oreilles avec son EP lancé au début de 2017 et qui lui a valu d’être choisi « Coup de cœur » Télé-Québec au Festival de musique émergente (FME), en plus d’avoir obtenu une bourse en recherche et création du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Par la suite, il a participé en 2018 au Festival d’été de Québec et au FestiVoix de Trois-Rivières ainsi qu’au spectacle Te v’là – hommage à Robert Charlebois au Festival international de la chanson de Granby. Il a aussi assuré les premières parties de plusieurs artistes de renom, dont Steve Hill, Daniel Boucher, Heymoonshaker, Canailles, Patrice Michaud et Kaïn.

Avec son premier album, le Varennois de 23 ans a vu le premier extrait de son album, Vampire de l’Est, jouer en rotation à la radio sur les ondes d’Énergie, CKOI et plusieurs stations régionales.

Quant au deuxième extrait, Du bon temps, en collaboration avec Caroline Savoie, la pièce raconte l’histoire d’un gars de la banlieue qui fréquente une globetrotteuse de l’île de Montréal. Ils s’aiment, mais la peur de l’engagement les habite et, tout au long de la chanson, ils essaient de se convaincre d’aller passer du temps chez l’un ou l’autre : « C’est-tu de l’amour ou de l’amitié? Ce n’est pas trop clair. J’ai entendu dire que, de nos jours, c’est plus compliqué qu’autrefois. Bref, on n’est pas officiellement ensemble, on va appeler ça de ” l’amoutié “. »

Le lancement de l’album Bayou Saint-Laurent s’est déroulé le 26 novembre dernier à L’Escogriffe à Montréal et une tournée de spectacles suivra en 2019 dont les dates seront annoncées sous peu.