Un plan pour freiner la congestion routière

Profitant de la campagne électorale, les maires des villes de l’agglomération de Longueuil ont présenté leur vision commune du transport en commun jusqu’en 2025. Ils veulent s’attaquer au problème de congestion routière qui ne cesse de s’amplifier depuis dix ans.

Réunis dans le garage du Réseau de transport de Longueuil (RTL) lundi matin, ils ont expliqué que la solution passait par la mise en place d’infrastructures permettant d’assurer la fluidité, la rapidité et la fiabilité du transport en commun sur le territoire. Ils proposent le prolongement de la ligne jaune du métro, avec six nouvelles stations (dont les quatre plus importantes seraient situées sur la pointe de la Voie maritime, dans le Vieux-Longueuil, sur Roland-Therrien à l’intersection de Gentilly et à la hauteur de Jacques-Cartier). Ils souhaitent l’aménagement de voies réservées menant à ces futures stations. Et ils veulent un tramway sur le boulevard Taschereau, qui relierait l’est et l’ouest du territoire de l’agglomération.

Congestion routière

Avec un parc automobile qui a augmenté à un ratio trois fois supérieur à celui de de sa population au cours des dix dernières années, les déplacements sont en croissance sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Il y en a un million par jour, dont 600 000 à l’intérieur des villes de Longueuil, Saint-Lambert, Brossard, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville.

Les déplacements aussi changé. Ils sont demeurés stables vers Montréal, mais ceux effectués dans l’agglomération de Longueuil ont augmenté de 9 % depuis 2008. Les mouvements vers la deuxième couronne sud (Varennes, Verchères, Saint-Amable, Saint-Constant et Laprairie) sont aussi de plus en plus nombreux.

Sans les chiffrer, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a mentionné que l’agglomération avait des besoins pressants en matière de mobilité qui nécessitent un investissement urgent dans ses infrastructures de transport. Cela, «pour assurer la qualité de vie des résidents et la vitalité économique de la région.» Cette vision concertée des maires, a-t-elle dit, doit être une priorité pour le prochain gouvernement. « L’agglomération s’attend à ce que vous réalisiez les projets de transport collectif, que vous preniez position et que vous appuyez notre vision.»

Des stationnements incitatifs à Boucherville

Sur le territoire de Boucherville, les besoins strictement locaux se situent au niveau des stationnements incitatifs, précise la conseillère Magalie Queval. Un nouveau de 230 places sera bientôt aménagé à l’intersection de Montarville et de la route 132, car celui situé à proximité affiche complet chaque jour. Un autre est projeté dans le secteur de Touraine et de Montarville, et celui sur Ampère sera réaménagé. Ces stationnements incitatifs visent à séduire les automobilistes pour les inciter à utiliser les services rapides, comme la future ligne express sur le boulevard Jacques-Cartier, ou encore, à utiliser le Réseau express métropolitain (REM) pour se rendre aux stations de métro. Les déplacements en transport en commun doivent être simplifiés, a-t-elle expliqué, car plusieurs Bouchervilois se rendent quotidiennement à Longueuil, à Brossard ou à Saint-Bruno-de-Montarville.

Pour les déplacements effectués uniquement dans la ville, Boucherville songe à implanter une navette intramunicipale.

Le maire Jean Martel, qui était en vacances au moment du lancement de cette vision, a pour sa part exprimer le vœu que les citoyens aient un véhicule de moins par famille ou qu’il laisse leur voiture plus souvent à la maison. Cela nécessite également une plus grande fréquence du service de transport collectif.

Selon les données de 2017, 58 400 déplacements sont effectués chaque jour à Boucherville, que ce soit avec le service de transport en commun, en voiture, ou à vélo. À l’heure de pointe du matin, 42 % des usagers du transport en commun se rendent à Montréal.