Un père et ses deux fils obtiennent leur ceinture noire

Un père et ses deux fils ont obtenu leur ceinture noire en taekwondo. Mathieu Legault ainsi que Jules, 10 ans, et Émile 12 ans, de Boucherville, partagent la passion du taekwondo depuis six ans. Ils s’entraînent ensemble, à raison de trois fois par semaine, à l’école Excellence taekwondo.

Le 10 février, ils ont réussi leur examen de ceinture noire premier dan. « C’est une belle activité père-fils et un sport que l’on aime beaucoup pour son dynamisme », exprime M.Legault.

« C’est beaucoup d’émotion, car il est très rare que les membres d’une même famille poursuivent conjointement jusque-là. Souvent, il y en a un qui veut décrocher en cours de route, et les autres suivent. Ils ont persévéré, et maintenu leur motivation », a pour sa part mentionné le maître-instructeur, Nancy Leblanc, septième dan.

Le père et les garçons ont bien l’intention de poursuivre la pratique du taekwondo et d’approfondir leurs connaissances et techniques afin d’atteindre le deuxième dan dans deux ans environ.