Un nouvel actionnaire majoritaire chez Groupe Norbec

Filiale du Mouvement Desjardins, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) devient actionnaire majoritaire de Groupe Norbec, une entreprise possédant deux usines de chambres froides préfabriquées et de panneaux isolants architecturaux, l’une située à Boucherville, l’autre à Saint-Hyacinthe. Ce changement n’aura aucune incidence sur le personnel de l’entreprise puisque les 200 employés en poste conserveront leur emploi.

Les deux propriétaires fondateurs du Groupe Norbec, Dominique Majeau et Jean-Pierre Gingras, prévoient se retirer graduellement de l’actionnariat et transférer leur expertise à une nouvelle équipe de gestion. L’injection de capital dans le Groupe Norbec fait le pont entre deux générations d’entrepreneurs, soutient Luc Ménard, chef de l’exploitation de Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif et gestionnaire de CRCD.

«Je salue la décision de Mme Majeau et M. Gingras d’avoir tenu à conserver ce fleuron en Montérégie. En devenant actionnaire majoritaire de l’entreprise, CRCD lui permet de demeurer dans la région qui l’a vu croître et de maintenir les emplois. L’équipe de gestion sortante peut ainsi sécuriser les avoirs accumulés dans leur entreprise et les membres de l’équipe de direction qui reste en place se voit ouvrir la porte pour devenir actionnaires au cours des prochaines années », a précisé M. Ménard.

Fondé en 1982, le Groupe Norbec a connu une croissance et un développement soutenus année après année. La filiale Systèmes Norbec est leader canadien dans le marché de la fabrication et l’installation de chambres froides préfabriquées sur mesure. L’autre filiale, Norbec Architectural, est chef de file dans le marché québécois en fabrication de panneaux isolants architecturaux destinés à l’enveloppe du bâtiment. Le Groupe Norbec a acquis une réputation enviable dans de nombreux secteurs : les supermarchés, les restaurants, les usines de transformation alimentaire, les entrepôts réfrigérés, les centres hospitaliers et les centres de recherche.